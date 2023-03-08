Федеральное агентство новостей №1

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    везде хохложопые вставят свои 3 копейки))) Вот дебилы, скоро все те кто этих беженцев пригрели поймут что это за "под...Украинцы раскрити...
  • Людмила Палкина (Белякова)
    Теперь будет гастрабайтером работать в России. Где же ещё.Блогер Илья Варла...
  • Павел Федосеенков
    Ну  и х.... с ним. Теперь будет ездить на стройки России в качестве заробчанина?Блогер Илья Варла...

Вирусолог Альтштейн: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению

Вирусолог Альтштейн: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению

Эпидемия коронавируса близится к своему завершению. При этом стоит допускать, что могут появиться новые варианты патогена, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх