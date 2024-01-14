Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков

Бытует мнение, что Зеленый Древесный Дракон – хозяин 2024-го года, который по восточному календарю наступит только в феврале, не одинаково благоволит к своим «коллегам» — символам других годов, а, соответственно, и к людям, родившимся в эти годы.
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