Режиссер и продюсер документальной киноленты «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» Татьяна Борщ заявила, что жители Рима поблагодарили ее за создание киноленты, которая повествует о противостоянии жителей региона с киевским режимом и объясняет истинные причины СВО.
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