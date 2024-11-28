Собянин и Голикова открыли четвертый центр женского здоровья

Столичным журналистам стало известно, что заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли крупнейший в России центр женского здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии