КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИНСАЙДЕРЫ ПЫТАЮТСЯ НАЩУПАТЬ СВЯЗЬ РОМАНА АБРАМОВИЧА С ТЕРРОРИСТАМИ Какая связь между самым известным олигархом России Романом Абрамовичем и теми террористическими группировками, которые воюют против нашей страны? На этот вопрос в эфире "Царьграда" ответил политолог Андрей Перла.