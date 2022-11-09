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WBC исключил из рейтинга российских боксеров

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

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