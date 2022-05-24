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ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Солдаты украинских вооруженных сил обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Военные атаковали Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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