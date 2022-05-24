ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Солдаты украинских вооруженных сил обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Военные атаковали Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Солдаты украинских вооруженных сил обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Военные атаковали Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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