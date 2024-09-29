Лучшие шутки и мемы про развод SHAMAN (а еще Шнурова, Дурова и других)

Россию в год семьи захлестнула неожиданная волна разводов. И если расставание Сергея Шнурова, Яна Абрамова (мужа Алсу) и Владислава Бакальчука мы как-то пережили, то новость о SHAMAN фактически добила веру в любовь.
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