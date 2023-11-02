Азиза объяснила, почему Пугачёва тщательно скрывает своё местоположение

Певица Азиза считает, что большинство друзей отвернулись от беглой артистки. Теперь её главная задача — защитить семьюКогда Израиль оказался под массированным обстрелом, Алла Пугачёва покинула эту страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии