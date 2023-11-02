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Царьград

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  • Олег Тимофеев
    Все думаю какой запад конкретный даже Леопардами не хочет с нами делиться ну ни в какую. Ну как же так.Украинцы не успев...
  • Олег Тимофеев
    Наверняка все еще не запускают массово эрзац Герани которые только несут заряд и малое количество электроники. А то б...The New York Time...
  • Олег Тимофеев
    Изолировать пендосов? Они все что им надо получат через Израиль, Англию, ЕС, Китай. Дело тут не в изоляции а не имени...На Западе заговор...

Азиза объяснила, почему Пугачёва тщательно скрывает своё местоположение

Азиза объяснила, почему Пугачёва тщательно скрывает своё местоположение

Певица Азиза считает, что большинство друзей отвернулись от беглой артистки. Теперь её главная задача — защитить семьюКогда Израиль оказался под массированным обстрелом, Алла Пугачёва покинула эту страну.

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