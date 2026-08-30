Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Куда пропал знаменитый янтарь, который добывали под Рязанью в XII веке

Спросите любого, где в России янтарь, — ответ будет мгновенным: Калининград, Балтика, посёлок Янтарный.

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