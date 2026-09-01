«Циан» сообщил: для аренды в Москве студентам нужно 47 стипендий

Студенты Московского городского педагогического университета вынуждены платить больше всех за аренду жилья.
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