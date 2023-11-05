Боевики ХАМАС блокируют выезд иностранцев из сектора Газа

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Боевики ХАМАС заявили, что начнут выпускать иностранцев из сектора Газа только в том случае, если Израиль даст гарантии на свободный проход автомобилей скорой помощи до контрольно-пропускного пункта "Рафах".
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