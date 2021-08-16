Мировое обозрение

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Бессилие крикливого меньшинства

Бессилие крикливого меньшинства

Несостоятельность протестов без политической поддержки На Украине любят вспоминать Майдан. При любой непонятной ситуации принято приводить ту самую «революцию достоинства» как яркий пример того, как народ самостоятельно снёс коррумпированную власть.

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