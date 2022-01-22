Рефаимы или Рапаиты Предлагаемая Вашему вниманию статья – одна из редких работ, в которой проведена попытка понять, кем были рефаимы или рапаиты, рожденные смертными женщинами от падших ангелов или нефелимов, которые когда-то жили на земле Ханаана.