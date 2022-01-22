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Рефаимы или Рапаиты

Рефаимы или Рапаиты

Рефаимы или Рапаиты Предлагаемая Вашему вниманию статья – одна из редких работ, в которой проведена попытка понять, кем были рефаимы или рапаиты, рожденные смертными женщинами от падших ангелов или нефелимов, которые когда-то жили на земле Ханаана.

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