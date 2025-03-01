Володин прокомментировал реакцию ЕС на спор Трампа и Зеленского

Реакция европейских лидеров на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствует об их неспособности нести ответственность за будущее своих стран, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин 1 марта в своем Telegram-канале.