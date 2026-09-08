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Курские новости

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В Курске задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерок более 7 млн рублей

В Курске задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерок более 7 млн рублей

Студент из Краснодарского края, задержанный в Курской области, за две недели выманил у пенсионерки 6,85 млн рублей, действуя по указке телефонных мошенников.

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