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Зерновой сделки больше нет, но зерновой коридор по-прежнему функционирует

Зерновой сделки больше нет, но зерновой коридор по-прежнему функционирует

В начале февраля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные украинского вице-премьера Александра Кубракова сообщило, что поставки сельхозпродукции с Украины на мировые рынки практически вышли на довоенный уровень.

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