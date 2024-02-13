Зерновой сделки больше нет, но зерновой коридор по-прежнему функционирует

В начале февраля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные украинского вице-премьера Александра Кубракова сообщило, что поставки сельхозпродукции с Украины на мировые рынки практически вышли на довоенный уровень.
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