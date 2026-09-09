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ЕС отклонил иск Венгрии против использования для Украины активов РФ

ЕС отклонил иск Венгрии против использования для Украины активов РФ

Суд Европейского союза отклонил иск Венгрии, которая выступала против выделения Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов.

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