Сон вывихнул палец в конфликте с партнерами по сборной Южной Кореи, ушедшими с ужина раньше ради игры в пинг-понг

Ссора между футболистами случилась во время ужина перед матчем Кубка Азии против Иордании (0:2). Как пишет The Sun, некоторые молодые игроки сборной Южной Кореи быстро поели и собирались уйти, чтобы поиграть в настольный теннис.
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