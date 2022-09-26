smi.today

3 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Правильно, фамилии и вещи надо называть своими именами, видать много у нас "пустых штабных генералов", не нюхающих по...Впервые: Кадыров ...
  • Елена Мамонова
    а что же будет с населениемМинобороны РФ: Во...
  • Ивановна
    Отличная новостьВ Харьковской обл...

WSJ называет срок переломного момента в украинском кризисе

WSJ называет срок переломного момента в украинском кризисе

Войны начинаются и проходят, только нажитые «непосильным» трудом миллиарды от теневых выгодоприобретателей того или иного конфликта остаются для нескольких поколений «бизнесменов» от военно-промышленного комплекса и его лобби в кулуарах власти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх