В Челябинской области выросло число затопленных домов и участков

В Челябинской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ряде территорий Южного Урала сохраняется напряженная паводковая обстановка.
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