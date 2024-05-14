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Лишение прав за скрытые номера автомобиля предусматривает новый закон

Лишение прав за скрытые номера автомобиля предусматривает новый закон

Лишение прав за скрытые номера автомобиля предусматривает новый закон Татьяна СергееваПравительство Российской Федерации приняло законопроект, направленный на борьбу с попытками скрыть государственные автомобильные номера.

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