Лишение прав за скрытые номера автомобиля предусматривает новый закон Татьяна СергееваПравительство Российской Федерации приняло законопроект, направленный на борьбу с попытками скрыть государственные автомобильные номера.
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