5 мест, где на Руси не ставили дом: некоторые запреты кажутся странными, но у них были причины

На Руси старались не ставить дом на перекрестке, старом пепелище, болоте или месте, где прежних хозяев постигла беда.
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да уж....статейка...
Элементарно старались не ставить на местах геопатогенных зон! А церкви наоборот ставили на благоприятных местах, местах силы. Они как правило были испокон веков, старые капища- там ставили церкви, например.