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TRENDYMEN

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5 мест, где на Руси не ставили дом: некоторые запреты кажутся странными, но у них были причины

5 мест, где на Руси не ставили дом: некоторые запреты кажутся странными, но у них были причины

На Руси старались не ставить дом на перекрестке, старом пепелище, болоте или месте, где прежних хозяев постигла беда.

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Новый комментарий от пользователя
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ММ

Элементарно старались не ставить на местах геопатогенных зон! А церкви наоборот ставили на благоприятных местах, местах силы. Они как правило были испокон веков, старые капища- там ставили церкви, например.