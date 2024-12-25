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Энергетический кризис на Украине: превентивные отключения света после ударов

Энергетический кризис на Украине: превентивные отключения света после ударов

На Украине введены превентивные отключения электричества на фоне воздушной тревоги. Удары по энергетической инфраструктуре начинаются после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

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