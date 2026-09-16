❗️ Путин: Никому не удастся расколоть и запугать нас Выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, заявил Президент РФ Владимир Путин.
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