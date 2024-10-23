Озвучена "страшная статистика" по бракам с мигрантами. Русских женщин предостерегла психолог: "Милые барышни"

Надо этих новобрачных отправлять на родину вместе с их новыми неизвестно какими по счету женами будут там или козлопасами или овцепасами или хлопок собирать

СМ

Сергей Морозов

Русские Прошмондолки неужелее вам вам так безразлична судьба России что вы за каждый таджикл узбекский киргизский член обеими руками хватаетесь а потом приходит осознание что вы с Сучье племя в лезли думая передком а не мозгами которыми вас всевышний обидел . Вам Кашолкам нет Прощенья . И Родина предателей не простит. Предав Родину вы превратились в Иуду.