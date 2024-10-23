Фото: коллаж Царьграда Озвучена "страшная статистика" по бракам с мигрантами в России. Русских женщин предостерегла психолог Анастасия Булгакова: "Милые барышни".
Озвучена "страшная статистика" по бракам с мигрантами. Русских женщин предостерегла психолог: "Милые барышни"
Комментарии
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Евгений Луговцев
Надо этих новобрачных отправлять на родину вместе с их новыми неизвестно какими по счету женами будут там или козлопасами или овцепасами или хлопок собирать
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2 час.
Владимир Петров
Издержки "пролетарского интернационализма"... Сына учил, что жена должна быть своя родная русская...
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56 мин.
СМ
Сергей Морозов
Русские Прошмондолки неужелее вам вам так безразлична судьба России что вы за каждый таджикл узбекский киргизский член обеими руками хватаетесь а потом приходит осознание что вы с Сучье племя в лезли думая передком а не мозгами которыми вас всевышний обидел . Вам Кашолкам нет Прощенья . И Родина предателей не простит. Предав Родину вы превратились в Иуду.
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21 мин.
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