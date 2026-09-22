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Аргументы недели

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«40 дней» Зеленского: новый заход, старый итог

«40 дней» Зеленского: новый заход, старый итог

Список виртуальных перемог над Россией и ВС РФ у украинской пропаганды всегда был немаленьким. Но сейчас, на фоне явного ухудшения обстановки для Киева, потребность в подобном лишь возрастает.

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