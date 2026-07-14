Минпросвещения разъяснило, как зачислить ребенка в 10-й класс

Каждый ребенок, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение, а если мест в желаемом профиле не хватает — школа обязана предложить альтернативу Министерство просвещения России разъяснило, что школы могут отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест или если ученик неуспешно прошел отбор по профильному направлению, пишет РИА Новости.
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