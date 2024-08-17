Индонезия отменила запрет на ношение хиджаба после критики

Запрет на ношение хиджаба женщинами-военнослужащими, которые поднимут национальный флаг во время главной церемонии Дня независимости 17 августа, после резкой критики со стороны исламских групп и правозащитных организаций отменило правительство Индонезии.
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