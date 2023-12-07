Нарышкин спрогнозировал усиление борьбы с англосаксонским порядком в 2024 году

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в своей статье для журнала «Разведчик» спрогнозировал усиление борьбы с англосаксонским порядком в 2024 году, отметив, что она будет вестись повсеместно.
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