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Директор пермской школы накричал ученика и поднял его за шиворот из-за спрятанного портфеля

Директор пермской школы накричал ученика и поднял его за шиворот из-за спрятанного портфеля

Департамент образования начал проверку.Директор школы в Новых Лядах прилюдно отчитал школьника и поднял его за шиворот.

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Комментарии
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Игорь Человек
А почему нельзя?  В церковных школах розгами пороли и очень этот метод, некоторым премудрым идиотам помогал!    А другим навык и острастка будет  Общественный порядок школ соблюдать!
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