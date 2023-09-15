Директор пермской школы накричал ученика и поднял его за шиворот из-за спрятанного портфеля

Максим ТришинОбществоПодписатьсяДиректор пермской школы накричал ученика и поднял его за шиворот из-за спрятанного портфеляДепартамент образования начал проверку.Директор школы в Новых Лядах прилюдно отчитал школьника и поднял его за шиворот.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИгорь ЧеловекА почему нельзя? В церковных школах розгами пороли и очень этот метод, некоторым премудрым идиотам помогал! А другим навык и острастка будет Общественный порядок школ соблюдать!Ответить21 час.
Свежие комментарии