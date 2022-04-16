Двадцатипятилетний юбилей празднуют военные железнодорожники в Абакане

Двадцатипятилетний юбилей празднуют военные железнодорожники в Абакане

За годы существования батальон принимал участие в ряде учений под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Генерала - армии Героя России Булгакова Д.

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