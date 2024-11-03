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Каждая пятая компания в Петербурге заводит офисных питомцев

Каждая пятая компания в Петербурге заводит офисных питомцев

В офисах каждой пятой компании Санкт-Петербурга живут домашние животные. В основном это кошки и рыбки, которых заводят для создания уюта и снижения стресса среди сотрудников, особенно в банках и IT-сфере.

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