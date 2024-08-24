Генерал Алаудинов рассказал, чем закончится Курская операция

Генерал-майор заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Россия сделает все, чтобы купировать ВСУ в Курской области.
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