Названы два знака зодиака, которым опасно выпивать в январе 2025 — Нептун принесет аскезу

Астролог Ольга Аристова сделала неожиданное предупреждение. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Ольга Аристова сделала прогноз на вторую половину января 2025 года и заявила, что особенно осторожными грядущие пару недель стоит быть двум знакам зодиака, стихией которых является воздух.
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