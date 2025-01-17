Названы два знака зодиака, которым опасно выпивать в январе 2025 — Нептун принесет аскезу

Астролог Ольга Аристова сделала неожиданное предупреждение. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Ольга Аристова сделала прогноз на вторую половину января 2025 года и заявила, что особенно осторожными грядущие пару недель стоит быть двум знакам зодиака, стихией которых является воздух.