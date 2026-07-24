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Царьград

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Политологи Армении обсудят риски из-за эскалации США-Иран 27 июля

Политологи Армении обсудят риски из-за эскалации США-Иран 27 июля

Напряжённость в отношениях между США и Ираном продолжает нарастать, что влечёт за собой изменения в региональном балансе сил.

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