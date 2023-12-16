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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и Mac До вых...

Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и Mac До вых...

Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и MacДо выхода Resident Evil 4 на устройствах Apple осталось всего несколько дней, и мы получили новый трейлер, рассказывающий о возможностях отличного ремейка от Capcom на iPhone, iPad и Mac.

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