Туриста с травмой ноги эвакуировали в Приморье

max.ru/МЧС Приморского края Сотрудники МЧС России провели операцию по эвакуации мужчины, пострадавшего во время похода на гору Ливадийскую в Шкотовском округе Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым