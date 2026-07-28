Наркотики и оружие изъяли полицейские у жителя Республики Калмыкия

В ходе совместной работы сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия, оперативников Отдела МВД России по Целинному району и бойцов региональной Росгвардии задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и оружия.