ДИАСПОРА ПОПЫТАЕТСЯ "ОТМАЗАТЬ": МИГРАНТ-БИЗНЕСМЕН РАССТРЕЛЯЛ РУССКИХ ПОДРОСТКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ЛИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦА УСТАНОВЛЕНА
В Екатеринбурге случилось громкое происшествие - некий азербайджанец приставал к русским девушкам, пытаясь похитить пакет с продуктами у одной из них после прямого отказа.
Комментарии
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О! Сам Сашок-мастурбек - Верная Рука всех чумазых!:))))
Чисто вопрос: при Гитлере в Германии разрешали держать оружие разным совсем чуркам, тем более - по мозгу? Кстати, лет полста назад у нас не давали многим зарубежные паспорта. Даже с эпилепсией не пускали в зарубежные туры. А к нам можно пускать кого попало. Бред, бля!
Пока не передавим как клопов своих продажных полицаев и чиновников, пока не пересажаем и не разгоним ОПГ в которые превратились диаспоры и не будем на улицах отстреливать "любвиобильных" наглецов, никто нам не поможет и мигранты будут наглеть всё больше и больше.
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