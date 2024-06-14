ДИАСПОРА ПОПЫТАЕТСЯ "ОТМАЗАТЬ": МИГРАНТ-БИЗНЕСМЕН РАССТРЕЛЯЛ РУССКИХ ПОДРОСТКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ЛИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦА УСТАНОВЛЕНА

Ваша Светлость О! Сам Сашок-мастурбек - Верная Рука всех чумазых!:))))

Сергей Кептицин Чисто вопрос: при Гитлере в Германии разрешали держать оружие разным совсем чуркам, тем более - по мозгу? Кстати, лет полста назад у нас не давали многим зарубежные паспорта. Даже с эпилепсией не пускали в зарубежные туры. А к нам можно пускать кого попало. Бред, бля!