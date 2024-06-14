Медвежий угол
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Медвежий угол

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ДИАСПОРА ПОПЫТАЕТСЯ "ОТМАЗАТЬ": МИГРАНТ-БИЗНЕСМЕН РАССТРЕЛЯЛ РУССКИХ ПОДРОСТКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ЛИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦА УСТАНОВЛЕНА

ДИАСПОРА ПОПЫТАЕТСЯ "ОТМАЗАТЬ": МИГРАНТ-БИЗНЕСМЕН РАССТРЕЛЯЛ РУССКИХ ПОДРОСТКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ЛИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦА УСТАНОВЛЕНА

В Екатеринбурге случилось громкое происшествие - некий азербайджанец приставал к русским девушкам, пытаясь похитить пакет с продуктами у одной из них после прямого отказа.

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Комментарии
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Ваша Светлость
О! Сам Сашок-мастурбек - Верная Рука всех чумазых!:))))
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5 час.
Сергей Кептицин
Чисто вопрос: при Гитлере в Германии разрешали держать оружие разным совсем чуркам, тем более - по мозгу? Кстати, лет полста назад у нас не давали многим зарубежные паспорта. Даже с эпилепсией не пускали в зарубежные туры. А к нам можно пускать кого попало. Бред, бля!
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5 час.
Борис Леонтьев
Пока не передавим как клопов своих продажных полицаев и чиновников, пока не пересажаем и не разгоним ОПГ в которые превратились диаспоры и не будем на улицах отстреливать &quot;любвиобильных&quot; наглецов, никто нам не поможет и мигранты будут наглеть всё больше и больше.
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1 час.

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