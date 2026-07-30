Тулячка оспорила размер маткапитала и добилась перерасчета

Жительница Тулы через суд добилась перерасчета материнского капитала. После рождения второго ребенка она получила сертификат на сумму около 690 тысяч рублей, однако была уверена, что ей положена большая сумма — более 912 тысяч.
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