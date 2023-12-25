Офтальмолог Аскерова: алкоголь, хлеб и газировка опасны для здоровья глаз

Неправильное питание может стать причиной ухудшения зрения. Сохранить глаза здоровыми и избежать частичной потери зрения можно, если избегать злоупотребления определенными продуктами, считает врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова.
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