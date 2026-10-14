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Газета.ру

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Профессор Комков: идея запрета возвращения в вуз после отчисления не доработана

Профессор Комков: идея запрета возвращения в вуз после отчисления не доработана

Инициатива, ограничивающая право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления недостаточно проработана и может негативно сказаться на профессиональном потенциале молодежи.

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