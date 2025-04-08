Только в «Наполи» 2 центральных хавбека забили по 6 голов в сезоне Серии А – Мактоминей и Замбо-Ангисса

В понедельник Андре-Франк Замбо-Ангисса открыл счет в матче с «Болоньей» (1:1). Всего в 29 играх текущего чемпионата Италии у полузащитника неаполитанцев 6 голов и 3 ассиста.
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