Как пишут турки, сегодня в результате внезапного удара были разрушены здания СБУ и ГУР в Киеве, а также штаб Гражданской обороны Украины.
Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева
Комментарии
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Tania Еременко
Ай-да молодцы, наши ребята - пора нациков гробить!!!
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11 час.
Александр Салтановский
Отлично! Жалко только, что так поздно, давно пора эти гадючники сравнять с землёй! А у педАлика клячкО выражение морды лица на фото, ну прямо полководец Македонский!
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10 час.
Вера Голубь
Вдруг "внезапно помер" какой-то польский генерал, еще якобы случилась " авария" вертолета тоже в Польше. Это как ранее французский генерал свалился с горы в Альпах, как в Америке тоже вдруг случились авиа-аварии. Просто мрут все как мухи! С чего бы это?😂
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1 час.
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