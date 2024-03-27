Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева

Отлично! Жалко только, что так поздно, давно пора эти гадючники сравнять с землёй! А у педАлика клячкО выражение морды лица на фото, ну прямо полководец Македонский!

Вера Голубь

Вдруг "внезапно помер" какой-то польский генерал, еще якобы случилась " авария" вертолета тоже в Польше. Это как ранее французский генерал свалился с горы в Альпах, как в Америке тоже вдруг случились авиа-аварии. Просто мрут все как мухи! С чего бы это?😂