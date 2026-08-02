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Царьград

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Посольство России: Киевские террористы запланировали взрыв в Москве

Посольство России: Киевские террористы запланировали взрыв в Москве

1 августа в московском ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек. По данным посольства России в Риме, к теракту причастны украинские организаторы, стремившиеся запугать итальянцев, работающих в стране.

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