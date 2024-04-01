В США вновь заявили о причастности России к "гаванскому синдрому" у чиновников

Американский телеканал CBS News заявил о появлении у него информации, о якобы причастности России к появлению у американских чиновников так называемого "гаванского синдрома", выражающегося в тошноте и головной боли".
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