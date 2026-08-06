Пьяную пенсионерку-байкершу оштрафовали в Башкирии за езду на советском мотоцикле без шлема, регистрации и страховки — её «ИЖ Юпитер-5» отправили на штрафстоянку.
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Пьяную пенсионерку-байкершу оштрафовали в Башкирии за езду на советском мотоцикле без шлема, регистрации и страховки — её «ИЖ Юпитер-5» отправили на штрафстоянку.
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