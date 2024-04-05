Губернатор Мурманской области Чибис пришел в себя после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после вооруженного нападения. В своем официальном Telegram-канале чиновник опубликовал видео, в котором поблагодарил врачей за спасение и поделился своим самочувствием.
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