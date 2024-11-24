По итогам применения «Орешника» западные эксперты пришли к выводу, что российская БРСД спроектирована с большим запасом боевых возможностей.
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По итогам применения «Орешника» западные эксперты пришли к выводу, что российская БРСД спроектирована с большим запасом боевых возможностей.
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